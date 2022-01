Prefeitura de Caieiras fecha 2021 devendo R$ 53 milhões

Mesmo com vários relatórios feitos pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo alertando sobre situações desfavoráveis ou irregulares relacionados a gestão municipal, a prefeitura de Caieiras fechou ao ano de 2021 com mais de R$ 53 milhões de restos a pagar que são despesas com compromisso de utilização no orçamento, mas que não foram pagas até o dia 31 de dezembro.