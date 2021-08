Prefeitura de Caieiras exige recadastramento para ter acesso a medicamentos

De acordo com a prefeitura, foi iniciada uma série de ações para a reorganização da Assistência Farmacêutica Municipal, e uma delas é o recadastramento de usuários do SUS para a dispensação de medicamentos.

A partir de agora, para a aquisição desses medicamentos, serão exigidos os seguintes documentos: (RG / CPF/ Cartão SUS/ conta de consumo (água ou luz no nome de usuário, cônjuge, pai ou mãe). Caso não haja nenhum desses, será agendada uma visita do agente comunitário de saúde.

A campanha de recadastramento teve início nesta segunda-feira, 2, e vai até o dia 31 deste mês. Quem não realizar o procedimento não terá direito ao medicamento. “Os medicamentos só serão entregues com a apresentação do compromisso do recadastramento”, publicou a prefeitura de Caieiras na sua página oficial nas redes sociais.

O cadastro pode ser feito no site da prefeitura. Caso não tenha acesso à internet, o munícipe deve procurar a UBS, Unidade Básica de Saúde, mais próxima de sua residência para realizar o cadastro.