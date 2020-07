Prefeitura de Caieiras estuda mudanças no transporte público

No vídeo divulgado na segunda-feira, 20, o chefe do executivo disse ter conhecimento das reclamações de quem utiliza o transporte e sobre o que considera algumas soluções para o setor. “Conheço as reclamações de quem usa ônibus, mas Caieiras tem um contrato antigo com a empresa de transporte que vence em 2021, quando finalmente poderemos fazer uma nova licitação e realizar as mudanças necessárias para atender aos pedidos da população”, disse.

Dentre as mudanças pretendidas, Gersinho falou da integração entre os ônibus com tarifa inteligente e novos itinerários. “Também vou fazer uma audiência pública para saber os demais desejos de quem usa o transporte público no município”, declarou.

Embora trata-se de uma questão complexa, o prefeito também demonstra interesse em mudanças. “Ações estão sendo projetadas para melhorar a qualidade do transporte. Possibilidade para a pessoas andar por toda a cidade com um único pagamento é uma delas. Mas como dito anteriormente, isso exige muita conversa já que existe um contrato vigente e ele precisa ser respeitado. Porém, durante a assinatura de um novo, vamos incluir novos planos”, finalizou Gersinho.