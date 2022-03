Prefeitura de Caieiras estoura limite de gastos

Uma das consequências que o governo municipal pode enfrentar é ficar sujeita a ajustes e possível punição de seus administradores pela LRF, Lei de Responsabilidade Fiscal.

O termo utilizado para divulgação é técnico, mas vamos tentar deixar o mais claro possível para entendimento. De acordo com dados do TC, a despesa corrente empenhada foi de R$ 321.858.965,35. Embora a receita arrecadada tenha sido maior (R$ 352.126.074,00), o município superou o limite do § 1o do artigo 167-A (85,00%) da Constituição Federal de 1988, dando mostras de total descontrole das contas públicas.

Por conta dessa situação apresentada, a prefeitura fica sujeita possíveis sanções de ordem administrativa e/ou penal. Caso isso ocorra, quem paga a conta são os contribuintes que cada vez mais mostram descontentamento com a atual administração.

Foram três notificações feitas pelo Tribunal de Contas. A divulgada em dezembro de 2021, alerta para situação desfavorável demonstrando tendência ao descumprimento das Metas Fiscais na execução orçamentária; na área da Educação mais problemas com na aplicação de recursos próprios, além de percentual desfavorável na aplicação de recursos do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica) na remuneração do Magistério, que vem sendo cobrada pelos professores da rede municipal de ensino.

Já nas notificações emitidas em fevereiro de 2022, o alerta para os gastos acima do permitido em 2021, como descrito no início da matéria, além de chamadas de atenção quanto a análise de receita e, novamente, no planejamento de aplicação de recursos na área de ensino. Em uma delas, o TC destaca que não foram mantidas dotações suficientes para atendimento da aplicação do percentual mínimo de 25,0000% na manutenção e desenvolvimento do ensino, exigido no art. 212 da Constituição Federal.

Um ano de gestão Lagoinha se passou, quem acreditou na mudança já se arrepende e o que se vê são muitos problemas criados pelas equipes nomeadas com anuência do prefeito que podem gerar prejuízos para a municipalidade e a cidade.

A prefeitura foi procurada, mas não encaminhou resposta até o fechamento da edição.