Prefeitura de Caieiras entregará mais dois PEVs

Um será implantado no Centro Esportivo João Odoni, localizado na rua Pedro Álvares Cabral, nº 75, Serpa, com inauguração prevista para as 9 horas. O outro será instalado no Ginásio Poliesportivo Pedro Borsari, na rua Marília, nº 400, na Vila São João. A entrega ocorre às 10 horas.

O programa já foi implantado em nove polos das escolas da rede municipal de ensino e tem tido resultados satisfatórios, com a arrecadação de mais de 4 toneladas de materiais.

As escolas com polos do PEV são: EMEFs Antônio Molinari, Carlos Bayerlein, Aurora Rodrigues de Moraes e as EMEMIs Luiz Gonzaga Dártora, Roberto Schiavo, Zilton Bicudo, Ezolinda Nobre da Cruz – NEC Vitória, Alessandro Rangel de Lima e Alfeu de Marco, localizadas nos bairros do Jardim dos Eucaliptos, Jardim Vitória, Vila dos Pinheiros e Jardim Marcelino.