Prefeitura de Caieiras é condenada a pena de revelia

O não comparecimento de um representante do Executivo e de seu advogado às audiências na Vara Trabalhista, aliás, tem sido uma constante, apesar de ter havido a devida intimação via sistema eletrônico da Justiça do Trabalho. De igual negligência no acompanhamento de processos, consta no sistema informação de decurso de prazo para a prefeitura se manifestar sobre os despachos do juiz, deixando o município indefeso quanto aos prazos processuais que transcorrem sem manifestação.

Esse desleixo com a defesa da prefeitura também ocorre nos processos em andamento no Tribunal de Justiça de São Paulo, em que o jurídico do Poder Público caieirense não toma conhecimento de decisões contrárias aos interesses da municipalidade e deixa transcorrer prazos sem apresentar recursos cabíveis, principalmente Recurso Especial ou Extraordinário.

O motivo de tanto descuido com a defesa do município é a ocupação obsessiva de processar a gestão anterior e seus agentes com ações infundadas e ineptas. Na realidade, o staff jurídico da municipalidade e o burgo mestre fazem mal uso de suas prerrogativas, a desvirtuar sua atuação para obter satisfação ideológica, perseguir desafetos e ganhar notoriedade, mediante subjetivismos, imputações genéricas, elucubrações e críticas de cunho político, a afastar-se da objetividade necessária à prestação jurisdicional.

Conforme pesquisa de consultas processuais do e-Saj, verifica-se uso da máquina administrativa para impor aos agentes públicos da administração anterior (2017 – 2020), verdadeira inquisição mediante acusações levianas sobre todos os seus atos administrativos, pois o ajuizamento da ação sem a comprovação dos fatos trazidos na inicial configura atuação temerária. Em defesas apresentadas na Justiça, os defensores pedem que o prefeito Lagoinha seja condenado por litigância de má-fé, porque não apresenta nenhum elemento de indícios de prova capaz de embasar minimamente os fatos ali narrados, a revelar-se temerária a instauração de ação para verificar, somente em juízo, a idoneidade das imputações feitas aos agentes públicos da gestão passada.

O Dr. Thiago Coscia esclareceu na defesa que essas proposituras pela prefeitura de Ações Cíveis Públicas têm cunho de perseguição política contra agentes públicos da gestão anterior sob comando do ex-alcaide, que disputou as eleições de 2020, em aguerrido combate eleitoral. Em específico, apontou que os atos que motivam os processos são desprovidos de qualquer interesse público, a consistir num abuso de poder absoluto, ao utilizar-se da máquina estatal e do seu poder, como prefeito municipal, em benefício próprio, para satisfazer o seu próprio ego, o que atinge sobremaneira a moral pública.

Nesse quadro terrível e arbitrário, o Poder Judiciário não pode servir de instrumento de manobra para vinganças pessoais oriundas de ódio político. Ou seja, a equipe jurídica da municipalidade e o burgo mestre utilizam os instrumentos de viabilidade da jurisdição – o direito de ação e o processo – como meio de vingança personalíssima, a tornar o Poder Judiciário palco de rixas pessoais, íntimas e odiosas. Enquanto isso, a cidade carece de melhorias e o povo sofre as consequências.

Convênios sem prestação de contas

Enquanto se atola em ódio e desejo de vingança, além de não se preocupar com os processos em andamento contra a prefeitura, Lagoinha também não presta contas aos órgãos de fiscalização, por não entender que o Município tem continuidade perene nas suas relações jurídicas. Ele acha que os atos da administração da gestão anterior são de responsabilidade do prefeito anterior. Essa visão distorcida pode levar o município de Caieiras a ser vetado nos repasses de verbas estaduais e federais, principalmente por falta de prestação de contas ou pagamento de compromissos financiados por outras esferas de governo.

No caso, Lagoinha imagina que se não prestar contas dos contratos da gestão passada, prejudicará o prefeito anterior, em potente tiro no pé, pois os compromissos são do Município e não do prefeito. Como exemplo, a CGAFI, Coordenadoria-Geral de Análise e Formalização de Investimentos, do Fundo Nacional de Saúde instaurou três tomadas de prestação de contas dos Convênios firmados pelo FNS com a prefeitura de Caieiras, referentes aos seguintes procedimentos:

1 – Plano de Trabalho: 15851 – NIS Processo: 14259

Número da demanda: 2019SES1865

Atividade: 6273 – Emendas

UGE pagadora: 090196

Fim da vigência: 31/12/2020

Início prestação de contas: 01/01/2021

Responsáveis pela prestação de contas: Gilmar Soares Vicente (prefeito) e Carolina Vitti Domingues (Secretária de Saúde)

IRREGULARIDADE: ausência de prestação de contas.

• • •

2 – Plano de Trabalho: 10845 – NIS Processo: 10978

Número da demanda: 2019SES4095

Atividade: 6273 – Emendas

UGE pagadora: 090196

Fim da vigência: 31/12/2020

Início prestação de contas: 01/01/2021

Responsáveis pela prestação de contas: Gilmar Soares Vicente (prefeito) e Carolina Vitti Domingues (Secretária de Saúde)

IRREGULARIDADE: ausência de prestação de contas

• • •

3 – Plano de Trabalho: 12367 – NIS Processo: 111596

Número da demanda: 2019SES4095

Atividade: 6273 – Emendas

UGE pagadora: 090196

Fim da vigência: 31/12/2020

Início prestação de contas: 01/01/2021

Responsáveis pela prestação de contas: Gilmar Soares Vicente (prefeito) e Carolina Vitti Domingues (Secretária de Saúde)

IRREGULARIDADE: ausência de prestação de contas

Influência franco-rochense

Enquanto o prefeito Gilmar Lagoinha se afunda no passado, descuida do presente e aniquila o futuro da cidade, o franco apoiador de sua campanha eleitoral, Kiko Celeguim, deita e rola nas indicações de secretários, de fornecedores e de parceiros comerciais, a ver o controle total das verbas da área de Saúde e negócios na Secretaria de Obras.

A influência do ex-alcaide de Franco da Rocha ganhou notoriedade recente também na Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana. Não só porque a permanência do atual secretário estaria por um fio, mas, porque o influente Kiko ficou satisfeito por seu parceiro Credicar Locadora de Veículos ter ganhado uma licitação, que terá contrato milionário com locação de veículos principalmente para a Saúde e para a Secretaria de Segurança Pública e Mobilidade Urbana.

Assim, a GCM de Caieiras disporá de muitos veículos e contará também com novas viaturas patrocinadas pelo Dr. Panelli, que conseguiu emenda parlamentar para aquisição de duas delas. Seja como for, Caieiras está precisando de patrulhamento dia e noite.

O prefeito Lagoinha, o vereador dr. Panelli e Kiko Celeguim, ex-prefeito de Franco da Rocha, foram procurados para se manifestarem, mas não encaminharam resposta até o fechamento da edição.

*Matéria escrita por Hermano Leitão