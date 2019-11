Prefeitura de Caieiras divulga resultado de concurso público

Foram divulgados os gabaritos, o edital de notas e o edital de classificação preliminar do processo voltado para os cargos de Agente de Organização Escolar, Assistente de Educação Especializada, Inspetor Escolar, Professor de Artes, de Educação Básica, História, Geografia, Educação Física, Português e Professor Especializado em Educação Especializada ou Inclusiva.

Provas domingo

As provas dos Concursos Públicos 02 e 03/2019 de Caieiras serão aplicadas no domingo, 17. Os processos são voltados para os cargos de agente da Defesa Civil, agente de monitoramento, agente de trânsito, auxiliar administrativo, vigia e Guarda Civil Municipal.

De acordo com a prefeitura, a prova foi dividida em locais e horários diferentes de acordo com o cargo pretendido, sendo que no período da manhã a abertura dos portões será às 9h e o fechamento às 9h15. Já na parte da tarde, os portões serão abertos às 14h e fechados às 14h15.

