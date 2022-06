Prefeitura de Caieiras divulga lista dos eleitos do Conselho Municipal de Turismo

Os Conselheiros de Turismo, são responsáveis pelo desenvolvimento do plano diretor do biênio, com o objetivo de gerar o desenvolvimento e a expansão do turismo, além de definir os instrumentos de estímulo ao desenvolvimento turístico.

Lista dos candidatos eleitos

Você pode conferir a lista completa abaixo ou neste link em PDF.

*Com informações da Prefeitura de Caieiras.

Siga o Rnews nas redes sociais