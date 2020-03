Prefeitura de Caieiras decreta interrupção do atendimento presencial em comércios

Estão dispensados dessa determinação os mercados, farmácias, padarias, lanchonetes, restaurantes, postos de combustíveis, açougues, feiras livres, lojas de conveniência e casa de ração para animais.

Os comércios com permissão para funcionarem estão obrigados a intensificar as ações de limpeza, disponibilizar álcool gel a clientes e funcionários, divulgar informações acerca do Covid-19, entre outras ações.

O Setor de Fiscalização será responsável por acompanhar e fazer valer o decreto.