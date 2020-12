Prefeitura de Caieiras convoca aprovados em concurso da GCM para os testes físicos

De acordo com o governo municipal, a lista de convocação para os testes físicos já saiu e pode ser consultada no Imprensa Oficial, edição de número 517, que está no site da Prefeitura de Caieiras www.caieiras.sp.gov.br.

“Nós sempre trabalhamos para que os caieirenses pudessem ter segurança, vivendo sem medo dos crimes e da violência. Com isso em mente, desde 2017, eu e o Adriano investimos em equipamentos e qualificação para os guardas municipais, além de entregarmos o novo Centro de Monitoramento com a ampliação do sistema de monitoramento das principais vias. O resultado é que Caieiras é, hoje, a cidade mais segura da região metropolitana de SP”, disse o prefeito Gersinho Romero.

Com a contratação de mais 70 novos profissionais, o município terá o maior aumento de efetivo da história da Guarda Municipal.