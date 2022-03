Prefeitura de Caieiras comete erro grotesco ao demolir imóveis

A própria prefeitura reconhece o erro na AÇÃO CIVIL PÚBLICA DEMOLITÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA (Processo 1000698-93.2022.8.26.0106). Confira na íntegra:

“Excelência, pedindo desde já as devidas vênias pelo equívoco, a Municipalidade vem informar que por um lapso do setor de fiscalização, fez-se considerar como o imóvel a ser demolido o localizado na Rua Angelina Fava Schiavo, nº 100, Vila dos Pinheiros, Caieiras, indicando os Srs. José Rodolfo Macedo e Zelinda Maria de Oliveira Macedo, como os proprietários do mesmo, segundo espelho cadastral acostado às fls. 18, quando na verdade, o que se pretende demolir é o de nº 96.

De fato, procede a informação do Ministério Público de que os Srs. José Rodolfo e Zelinda Maria residem no imóvel, porém, o de nº 100, que fica praticamente de frente ao de nº 96, que se pretende demolir, conforme informado pela Sra. Zelinda, em contato telefônico feito por esse patrono nesta data. Dessa forma, informa-se que o imóvel a ser demolido é o de nº 96, em que se figura como proprietária a empresa B.I. ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA.”

A prefeitura age sob pretexto de risco iminente e que parâmetros urbanísticos não estariam atendidos pela edificação para demolir imóveis. “Nesse caso, os proprietários sequer foram notificados. A prefeitura até ingressou na Justiça para demolir a casa sem ouvi-los. Porém, foi surpreendida por uma ação popular contra essa ação arbitrária”.

Por conta dessa situação, Dr. Antonio Jose Pedreira faz um alerta aos caieirenses. “A prefeitura percebeu que o pedido de demolição foi feito com equívoco do imóvel, ou seja, erraram de casa e de proprietários. Se não fosse alertado desse erro grosseiro, pessoas inocentes teriam seu lar demolido. Em outro caso, os proprietários não tiveram a mesma sorte. O imóvel já foi demolido sem qualquer aviso da prefeitura, que pagou uma empresa para por a casa na chão com gasto de verba de R$ 136.000,00. Por esses dois casos, há a impressão de que a prefeitura instalou em Caieiras uma espécie de indústria da demolição. Então, fiquem atentos com as ações da Fiscalização na sua rua, porque o prefeito Lagoinha pode querer demolir a sua casa”, relata.