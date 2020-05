Prefeitura de Caieiras antecipa feriados para fortalecer isolamento social

Seguindo o que fez a cidade de São Paulo, a prefeitura de Caieiras antecipará os feriados de Corpus Christi e do Dia da Consciência Negra para quarta (20/05) e quinta-feira (21/05). A medida consta no Projeto de Lei, encaminhado na data de hoje, 18, para discussão e aprovação da Câmara Municipal. A íntegra do Projeto de Lei está disponível no site da Prefeitura de Caieiras (www.caieiras.sp.gov.br).