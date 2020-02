Prefeitura de Caieiras alerta sobre os quatis

Os animaizinhos que foram pauta de matéria do jornal Regional News em 2019, voltaram a ganhar destaque. Em decorrência do grande número de reclamações, a prefeitura de Caieiras ressalta que, a problemática dos quatis, já está sendo trabalhada, mas infelizmente, é uma situação que para ser resolvida, demanda longo prazo, pois é necessário respeitar todas as leis ambientais vigentes.

De acordo com a municipalidade, a princípio foi realizado durante longo período um trabalho de educação e conscientização ambiental, por meio de distribuição de panfletos, colocação de grades, e placas orientativas sobre os animais. Como resultado desta ação, houve a diminuição em 80% da presença dos animais no local.

O trabalho agora passa a contar não só com a Secretaria do Meio Ambiente de Caieiras, mas também com a equipe técnica do Parque do Juquery e da Fundação Florestal. Em trabalho conjunto estão montando um plano de manejo e monitoramento, para a próxima etapa de conscientização da população da Rua Minas Gerais, que consistirá em orientações para limpeza dos terrenos, cercamento dos quintais, ações para afastamento dos animais de forma a não os prejudicar, guia para colocação do lixo doméstico apenas no horário de coleta pelos caminhões, dentre outras.

Nesta próxima etapa, o resultado esperado é que eles continuem a subir e caminhar em direção ao Parque Estadual do Juquery, para voltar ao seu hábitat natural, se alimentar, se reproduzir por lá, e consequentemente deixarem aos poucos a região, sem prejuízo para sua espécie.

Ao encontrar um quati, a orientação é para não provocar, não maltratar e não o alimentar.