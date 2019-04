Prefeitura de Caieiras abre vagas para curso de cuidador de idosos

As inscrições podem ser feitas das 8h30 às 16 horas, no CRAS Norte ou no CRAS Centro, sendo necessário levar um documento com foto e comprovante de endereço.

O CRAS Norte fica no CEU das Artes, no Jardim dos Eucaliptos e o CRAS Centro está situado na Rua Padre Aquiles Silvestre, nº 76, Centro.