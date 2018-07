Prefeitura de Caieiras abre inscrições para processo seletivo

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas até as 23h59 de 20 de julho por meio do site www.caieiras.sp.gov.br. No ato da inscrição o candidato deverá preencher devidamente o formulário do emprego público pretendido.

O Processo Seletivo n.º 003/2018 tem sustentação com base na Lei Municipal nº 3.149, de 05 de dezembro de 2001, e no Decreto Municipal nº 7.908, de 10/07/2018.

Informações completas sobre cargos, requisitos e vencimentos podem ser consultadas no edital, que pode ser acessado no site da Prefeitura de Caieiras: www.caieiras.sp.gov.br.