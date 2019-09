Prefeitura de Caieiras abre concursos com mais de 230 vagas

Os cargos são para: Agente de Organização Escolar, Assistente de Educação Especializada, Inspetor Escolar, Professor de Artes, Professor de Educação Básica, Professor de Educação Física, Professor de Geografia, Professor de História, Professor de Português, Professor Especializado em Educação Especial ou Inclusiva; Agente da Defesa Civil, Agente de Monitoramento, Agente de Trânsito (Feminino), Agente de Trânsito (Masculino), Auxiliar Administrativo, Vigia, Guarda Civil Municipal (Feminino), Guarda Civil Municipal (Masculino); Motorista cat. “D”, Procurador, Recepcionista e Técnico Contábil – estes quatro últimos para o Instituto de Previdência Municipal (IPREM).

Tas om cargas horárias de 40h e/ou 30h semanais ou ainda escala de 12hx36h, conforme a função a ser desempenhada.

As inscrições devem ser feitas via internet, no site:www.rboconcursos.com.br, empresa responsável pela realização do Concurso. Após o preenchimento da ficha de solicitação de inscrição on-line, o candidato deverá efetuar o pagamento da taxa de inscrição que custa de R$ 18,00 a R$ 30,00.

Para mais informações sobre os concursos, consulte os editais publicados no site da RBO concursos. Em caso de dúvidas ou problema entre em contato com a mesma pelo e-mail: candidato@rboconcursos.com.br ou pelo telefone (11) 2386-5387 (Sac da RBO Concursos).

Os gabaritos da prova objetiva serão divulgados nos endereços eletrônicos www.rboconcursos.com.br e www.caieiras.sp.gov.br em data a ser comunicada no dia das provas.