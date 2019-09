Prefeitura de Caieiras abre Concurso Público na área de educação

Os cargos são os seguintes: Assistente de Educação Especializada (8 vagas), com salário de R$ 1421,72; Agente de Organização Escolar (18 vagas), Inspetor Escolar (07 vagas), R$ 1.494,26; Professor de Artes (20 vagas), Professor de Educação Básica (58 vagas), Professor Especializado em Educação Especializada ou Inclusiva (05 vagas), Professor de Educação Física (06 vagas), todos com salário de R$ 2.697,92; Professor de Geografia (01 vaga), de História (01 vaga), e Professor de Português (01 vaga), com salário de R$ 1.828,49. Com exceção desses três últimos, há reserva de vagas para Pessoas com Deficiência.

As inscrições serão feitas via internet, no site: www.rboconcursos.com.br, empresa responsável pela realização do Concurso, do dia 13 de setembro até 04 de outubro. Após o preenchimento da ficha de solicitação de inscrição on-line, o candidato deverá efetuar o pagamento da taxa de inscrição.

As provas têm data prevista de realização em 27 de outubro de 2019.

É importante que os interessados confiram o edital completo disponível no site oficial da Prefeitura de Caieiras: https://www.caieiras.sp.gov.br ou na edição nº. 441 do jornal Imprensa Oficial.