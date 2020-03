Prefeitura cria ação de incentivo aos comerciantes

A nova iniciativa, o “SOS Comércio”, se baseia em catalogar os comércios do município que tem a possibilidade e irão realizar entregas via delivery durante o período de quarentena, em uma lista especial no site da prefeitura de Caieiras. Os comerciantes podem se cadastrar enviando um e-mail para: soscomercio@caieiras.gov.br.

Na terça-feira, 24, já era possível consultar estabelecimentos cadastrados. Basta acessar o site: https://www.caieiras.sp.gov.br/soscomercio/.