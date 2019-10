Prefeitura considera clandestino e proíbe UBus em São Paulo

O app informa horários, preços e disponibilidade de assentos de ônibus que ligam São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, à Berrini, na Zona Sul da capital, além de dar uma previsão do momento do desembarque.

De acordo com a pasta, o UBus, que custa R$ 14,50 e possui veículos com poltronas reclináveis, ar-condicionado, acessos USB e Wi-Fi, não está credenciado e, por isso, não garante a segurança da população, podendo causar acidentes.

“A Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes informa que o serviço não está credenciado e, portanto, é clandestino. O credenciamento visa garantir a segurança dos munícipes e prevenir a ocorrência de acidentes. Denúncias sobre o transporte irregular de passageiros podem ser realizadas pelo telefone 156, pelo aplicativo ou pelo portal sp156.prefeitura.sp.gov.br. É necessário informar o número da placa do veículo, o local e o horário da infração”, informou, em nota.

Victor Gonzaga, diretor operacional do UBus, explica como acontece o funcionamento do aplicativo. “O cliente entra no app, faz a consulta da rota, que chama 376, e vai ver o ponto de embarque e o de desembarque. Então já existem esses pontos dentro do corredor de ônibus e vai facilitar bastante porque ele vai para aquela ponto e só aguarda o ônibus chegar. A gente criou uma solução, na verdade, para atrair o usuário de aplicativo e o cliente que utiliza o ônibus normalmente.”

A UBus ressalta que é uma empresa de tecnologia e, por isso, não entende porque a Prefeitura suspendeu o uso do aplicativo, administrado pela Metra. É ela quem presta o serviço de transporte e auxílio para o usuário, uma vez que a UBus não possui veículos próprios.