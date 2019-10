Prefeitura abre vagas para curso de confeitaria

A prefeitura de Caieiras disponibiliza vagas as pessoas interessadas em participar do curso de confeitaria. Para realizar a matrícula é necessário ter mais de 16 anos, e apresentar os documentos originais: RG, CPF e comprovante de residência, no Núcleo Mário Meneguini, localizado em Laranjeiras na Avenida Pauliceia, altura do nº 400.