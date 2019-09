Prefeitura abre inscrições para concurso público

Para a GCM, serão 70 vagas (56 para homens e 14 para mulheres), o que permitirá ao prefeito destinar um agente para cada escola do município, garantindo a segurança dos alunos e funcionários e ainda aumentar o efetivo nas ruas. Para ambos, o salário inicial é de R$ 1528,81.

Já o Concurso n.º 02/2019 tem como objetivo suprir vagas nos cargos de vigia (5), agente da Defesa Civil (5), agente de monitoramento (12), agente de trânsito (8 vagas – 7 para homens e 1 para mulheres) e auxiliar administrativo (5). Para todos os cargos há reserva de vagas para portadores de deficiência.

As inscrições serão feitas via internet, no site: www.rboconcursos.com.br, empresa responsável pela realização do Concurso, do dia 16 de setembro até 11 de outubro. Após o preenchimento da ficha de solicitação de inscrição on-line, o candidato deverá efetuar o pagamento da taxa de inscrição.

As provas objetivas têm data prevista de realização em 17 de novembro.

Os editais completos podem ser conferidos nos sites www.rboconcursos.com.br ou www.caieiras.sp.gov.br.