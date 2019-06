Prefeito sanciona proibição de canudo de plástico em São Paulo

Para substituir o material, o PL 99/2018, de autoria do vereador Reginaldo Tripoli (PV), permite papel reciclável, material comestível, ou biodegradável, embalados individualmente em envelopes hermeticamente fechados feitos do mesmo material.

Quem não cumprir a lei, inicialmente, será advertido. Na segunda autuação, o estabelecimento receberá uma multa de R$ 1 mil. Na terceira, o valor da multa dobra e assim sucessivamente até a quinta autuação, no valor de R$ 4 mil. A sexta autuação estabelece multa no valor de R$ 8 mil, além do fechamento administrativo.

A partir de agora, a prefeitura terá 180 dias para regulamentar a proibição.