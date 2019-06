Prefeito sanciona o Novo Estatuto dos Servidores Públicos Municipais

O projeto proposto pelo administrador público teve como objetivo a valorização do servidor e a implementação de direitos e garantias em consonância com as normas federais atuais e os julgados dos Tribunais Estaduais. A proposta foi amplamente discutida com os servidores públicos em três audiências públicas realizadas pela Câmara Municipal, com o apoio dos parlamentares.

De acordo com divulgação da prefeitura, o novo Estatuto preserva direitos já contemplados anteriormente e traz inovações significativas em benefício dos servidores, como a previsão do plano de carreira; a gratificação por níveis a cada cinco anos de exercício; ampliação do salário-família e da licença paternidade, esta última extensiva ao pai adotante; e a concessão do vale transporte.

Também houve a regulamentação dos adicionais de insalubridade e periculosidade e o restabelecimento da licença prêmio, antigas reivindicações dos servidores.