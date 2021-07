Prefeito Lagoinha não cumpriu promessas

Segundo relata o denunciante, por e-mail, exatamente um ano atrás, Gilmar Lagoinha, enchia um enorme boneco inflável “narigudo” no trevo do Serpa, acusar publicamente o ex-prefeito, Gersinho Romero, de ser um mentiroso. O fato vexatório aconteceu em 23 de julho de 2020, durante sua campanha bastante agressiva realizada por ele e sua equipe contra seu adversário.

Entretanto, segundo o denunciante, sete meses após ter sido eleito, o que se pode ver na gestão “Lagoinha” são mentiras, polêmicas, despreparo e desrespeito com o dinheiro público como aponta abaixo:

Entre as principais mentiras de Lagoinha estão:

– Transporte Público: prometeu tirar a empresa “Viação Caieiras”, colocar mais coletivos e diminuir o tempo de espera;

– Saúde Pública: prometeu um novo pronto-socorro, mais médicos e especialistas;

– Mobilidade: em live prometeu novamente o acesso à Bandeirantes e disse que em seu governo iria acabar com o trânsito na cidade;

– Prometeu derrubar o Boulevard assim que fosse eleito.

Segundo o leitor, parece que todas as acusações que Gilmar Lagoinha fez ao ex-prefeito Gersinho Romero estão voltando contra si e sua desastrosa gestão municipal. “Apadrinhado pelo esquerdismo de Kiko Celeguim, Lagoinha aprendeu muito bem a máxima de Lênin ‘acuse os adversários do que você faz, chame-os do que você é’. Enquanto tenta encobrir as mentiras de seu próprio governo, sua popularidade diminui, assim como os discursos, ações e melhorias em prol da cidade”, escreveu.

Todas as informações citadas ainda estão disponíveis na página do Facebook do prefeito. Os documentos estão a disposição da Justiça caso haja necessidade.

O prefeito foi procurado por meio da assessoria de imprensa, mas não encaminhou resposta até o fechamento da edição. O espaço fica aberto para futuras manifestações.