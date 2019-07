Prefeito esclarece sobre casas populares em Caieiras

Essa semana, uma postagem de que a prefeitura de Caieiras estaria fazendo reuniões para entregar casas populares rendeu conversa na rede. O jornal Regional News também passou a ser questionado sobre a veracidade e para esclarecer, entramos em contato com o prefeito Gersinho Romero que revelou alguns detalhes.

Segundo ele, existe um estudo que procura a viabilidade técnica para a construção, que através do apoio governamental, implantará o Programa “Minha Casa Minha Vida”, e assim, construir 416 apartamentos na Vila Rosina. “Estamos trabalhando no que diz respeito a Minha Casa Minha Vida junto ao Governo Federal, mas está em fase de estudo. Tem projetos em andamento e pedimos que a população interessada faça o cadastro no site da prefeitura. É bom deixar claro que não existe reunião com munícipes em andamento. Quando tiver algo de concreto, vamos entrar em contato com as pessoas cadastradas no sistema de habitação do site municipalidade”, esclareceu Gersinho.