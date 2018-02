Prefeito esclarece casos divulgados pelo Regional News

Em entrevista, o prefeito Gerson Romero deu detalhes dos serviços e agradeceu a reportagem por levar os fatos a conhecimento das autoridades. As situações remetem ao rompimento de um tubo que acabou revelando irregularidades na ligação de esgoto em imóveis da Rua Vitor Vila Franca, na Vila dos Pinheiros, e as questões adversas que atingem os blocos 2 e 3 do Conjunto Habitacional João Fackri e Julieta Pinto Leite, no Jardim Nova Era.

De acordo com o prefeito, o rompimento da tubulação da Rua Vitor Vila Franca já foi solucionado. Já as obras no Jardim Nova Era estão sendo realizadas, “É um trabalho que temos conhecimento por meio do jornal e que fazemos questão de atender”, declarou.