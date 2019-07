Prefeito de Osasco segue internado após ser atingido por explosão

O prefeito que teve 14% da região da face e braços queimados após o incidente que segue sendo apurado pela polícia, deu as declarações em um vídeo gravado pela assessoria de imprensa da Prefeitura de Osasco.

A tragédia ocorreu no primeiro dia da festa junina no município e deixou o prefeito e a primeira-dama com queimaduras de 1º e 2º graus. “Foi uma fração de segundos, uma forte explosão”, disse o prefeito em vídeo. “Quando eu cheguei aqui o médico falou que nós tínhamos sido fruto de um grande milagre, primeiro por não termos ficado cegos imediatamente. Certamente poderíamos ter inalado a chama com aquela caloria, o que poderia ter sido fatal.”

Na explosão da fogueira, também foram atingidos um fotógrafo e um cinegrafista da equipe do prefeito. Ambos foram atendidos no Hospital Municipal Antônio Giglio. Tiveram ferimentos leves e, depois de atendidos, foram liberados.

Nas imagens que circulam na internet, é possível ver o momento que o prefeito e a primeira-dama caminham para acender a fogueira do Arraial do Servidor Público de Osasco, que aconteceu no Clube Arena Vip, na avenida Sport Club Corinthians Paulista.