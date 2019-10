Prefeito de Caieiras segue em busca do acesso à Bandeirantes

O administrador caieirense está em campanha para conquistar esse acesso, que traria um grande alívio para os milhares de moradores que atualmente têm apenas a Rodovia Tancredo de Almeida Neves, SP-332, para ir e voltar da capital enfrentando muito trânsito todos os dias.

A expectativa é que, com a aproximação do período de renovação da concessão da rodovia, o acesso seja incluído no contrato e assim, torne-se de fato uma realidade.

“Passamos o projeto do acesso para o Secretário-Executivo para análise de viabilidade da obra e para que isso seja tratado junto com a renovação. Seguimos na luta!”, destacou o prefeito.

Junto a Gersinho na reunião, estavam os secretários municipais de Administração, Rodrigo de Moraes Oliveira, e de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, Rodrigo Nery Santiago,