Prefeito de Caieiras se reúne com o governador João Doria

O administrador público de Caieiras tem assumido o protagonismo junto ao governador em busca de avanços para a região, em conjunto com os demais prefeitos do Consórcio CIMBAJU, que reúne Caieiras, Cajamar, Francisco Morato, Franco da Rocha e Mairiporã. O acesso à Bandeirantes seria uma importante saída para o problema do trânsito na Rodovia SP-332, já o Ceasa em Perus, geraria milhares de empregos para toda a região.

“O governador indicou o secretário de desenvolvimento regional, Marco Vinholi, para nos auxiliar no andamento de nossas pautas. Teremos mais uma reunião, com o prefeito de São Paulo Bruno Covas em que falaremos sobre a mobilidade entre Caieiras e a capital, outro problema que precisa de uma solução urgente e está no nosso radar”.

Na mesma oportunidade, eles estiveram com o Secretário Executivo da Casa Civil, Antônio Carlos Maluf, em busca da liberação de verbas para investimentos em saúde e educação.