Prédio público será transformado em CRAS

O próprio municipal voltou a ser alvo de críticas em razão do abandono e em busca de esclarecimentos junto ao prefeito Gersinho Romero, ele garantiu que em breve o espaço voltará a ser utilizado.

O prédio foi passado para a Secretaria de Desenvolvimento Social. No local será feito um CRAS para atender a parte social dos moradores de Laranjeiras. “Vamos reformar o prédio e entregar pronto para a população e espero contar com o apoio dos cidadãos na fiscalização do próprio municipal, pois é triste ver um patrimônio público pichado”, disse.