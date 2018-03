Preço e novidades da Honda CB 500X agradam

Design

Com uma posição elevada tanto para o piloto quanto para o garupa, a CB 500X leva conforto e liberdade de movimentos para o dia todo.

A lanterna traseira e o farol dianteiro de LED destacam sua nova identidade esportiva e moderna oferecendo maior segurança na pilotagem. A antiga ponteira usada nas versões anteriores deu lugar ao novo componente, mais moderno, o mesmo usado na Honda NC 750X.

Segundo a própria montadora, o novo sistema de exaustão e a nova ponteira proporcionam um melhor aproveitamento do torque em baixas rotações, resultando em um melhor consumo de combustível.

Segurança

A suspensão traseira Pro-Link conta com ajustes de pré-carga e a suspensão dianteira é equipada com garfo telescópio ajustável, que melhora a flexibilidade da moto. A CB500X vem equipada com três freios ABS, oferecendo uma frenagem mais segura e precisa, evitando que as rodas travem em situações bruscas.

Tecnologia

O painel é totalmente digital, com diversas informações, e na cor âmbar. A CB 500X tem um tanque de combustível com capacidade de 17,7 litros, dando uma ótima autonomia de combustível para qualquer viagem. A tampa também é nova com um estilo mais esportivo.

Com potência máxima de 50,4 cv e torque de 4,55 kgfm o motor dá conta tranquilamente de entregar ao piloto um ótimo desempenho, com entrega de força constante e um toque linear.

Equipada com manete de ferro a CB 500X oferece maior conforto e precisão e conta com cinco níveis de regulagem.

Cores

A nova CB 500X é oferecida em duas cores:

Verde Perolizado

Vermelho Perolizado

Preço

A partir de R$ 25.900,00

Especificações

MOTOR

Tipo: DOHC, dois cilindros, 4 tempos, refrigeração líquida

Cilindrada: 471 cc

Potência máxima: 50,4 cv a 8.500 rpm

Torque máximo: 4,55 kgf.m a 7.000 rpm

Transmissão: 6 velocidades

Sistema de partida: Elétrico

Diâmetro x Curso: 67,0 x 66,8 mm

Relação de Compressão: 10,7:1

Sistema Alimentação: Injeção Eletrônica PGM-FI

Combustível: Gasolina

SISTEMA ELÉTRICO

Ignição: Eletrônica

Bateria: 12V – 8,6 Ah

Farol: LED

CAPACIDADES

Tanque de combustível/Reserva: 17,7 litros

Óleo do motor: 3,2 litros

DIMENSÕES

Comprimento x Largura x Altura: 2098 x 826 x 1358 mm

Distância entre eixos: 1421 mm

Distância mínima do solo: 170 mm

Altura do assento: 812 mm

Peso seco: 181 kg

CHASSI