Preço dos remédios sofre reajuste. Veja dicas para economizar

Após a alta no preço da cesta básica em alguns estados, o medicamento, outro item essencial também vai sofrer aumentos a partir de abril. A estimativa de reajuste acima de 10% é das instituições financeiras que fazem o cálculo com base nas definições da CMED, Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, entidade composta por órgãos do governo, incluindo a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária.