Preço do novo Honda Civic não é para qualquer um, mas agrada quem pode

Preço do Honda Civic

O modelo de entrada é o Civic Sport, com preço aproximado de R$ 87,900 para a versão manual e R$ 94,900 na versão automática com transmissão CVT.

Com motor 1.5l TURBO 173Cv DOHC 16V Duplo VTC com Injeção Direta e transmissão CVT, o modelo topo de linha é o Civic geração 10 Touring, ele tem valor aproximado em R$ 124,900.

Novo Honda Civic

Ao desenvolver o novo Civic, os designers e engenheiros da Honda tinham como objetivo entregar um sedã mais esportivo e premium, que resgatasse as proporções mais agressivas e o porte mais atlético das gerações anteriores, com um claro avanço do design para o futuro. O novo Civic é mais baixo e largo, com um pequeno balanço frontal e um conjunto de rodas e pneus mais largos que criam uma combinação mais esportiva das rodas com a carroceria.

Seus traços marcantes são complementados e acentuados por detalhes de design como os vincos elegantes que percorrem a carroceria, a dianteira angulosa e agressiva e os arcos de rodas destacados. O desenho de capô elevado define as linhas de caráter da nova dianteira que segue a identidade visual Solid Wing Face, destacando o emblema Honda no centro da moldura cromada (black piano na versão Sport) em forma de asa e margeado pelos novos faróis com iluminação totalmente em LED na versão Touring.

As colunas de para-brisa ultrafinas dão ao interior um ar arejado e excelente visibilidade, unindo-se à linha do teto e formando um arco suave que segue pela coluna C e termina nas lanternas traseiras em formato de bumerangue, iluminadas por LED. O efeito geral é de dinamismo e sofisticação, que dá ao novo Civicuma estética inconfundível.

O interior completamente novo do modelo foi desenhado para combinar com a modernidade e a sofisticação do exterior e proporcionar conforto ampliado, aliado ao uso de tecnologias e materiais de alto padrão. O Civic eleva o nível interno a um novo patamar. Compostos de alta qualidade, macios ao toque, são usados com abundância – nopainel de instrumentos, laterais de porta, forro de teto e no largo console central. Além disso, o acabamento e encaixe das peças recebeu atenção especial para reforçar o aspecto superior desta nova geração.

A expertise da Honda no desenvolvimento de interiores fica evidente no emprego da filosofia Máximo para o Homem, Mínimo para a Máquina, que aliada ao entre-eixosalongado e a carroceria larga do modelo resultam em um dos automóveis com maior espaço para os ocupantes do segmento. Com o aumento das medidas para ombros, quadris, pernas e joelhos, o Civic entrega conforto imbatível na categoria, trazendouma percepção de amplitude e ambiente refinado.

O modelo oferece um ângulo de visão frontal de 84,3º, líder em sua categoria, graças às colunas A com design ultrafino, 18,2 mm mais estreitas que as colunas da geração anterior. Até a visibilidade dos passageiros dos bancos de trás para frente foi levada em conta, com um novo design dos encostos de bancos dianteiros e apoios de cabeça menores.

Os engenheiros da Honda conseguiram liberar mais espaço para as pernas do motorista reduzindo o avanço do painel de instrumentos na área dos joelhos, da mesma forma que o espaço para as pernas no banco traseiro foi ampliado em 27 mm. O porta-malas foi significativamente ampliado para até 525 litros, o maior da categoria, com posição de carregamento baixa, ampla abertura e área de carga mais larga que a do modelo anterior. O console central, completamente reconfigurado, traz 7,2 litros de capacidade, permitindo o alojamento de tablets ou de garrafas de água grandes, com a tampa fechada.

O conceito das versões do novo Civic acompanhou sua renovação completa. Em linhas gerais, sua estrutura de grades deixa de seguir simplesmente uma hierarquia vertical para se adequar aos diferentes perfis de consumidores com a adoção de personalidades e equipamentos distintos para cada versão.

Desse modo, o novo Civic chegará ao mercado em três propostas: EX e EXL, com um perfil mais elegante e focado no conforto e na tecnologia, para atrair os consumidores atuais do modelo; as inéditas Sport, com personalidade esportiva e jovial; e Touring, com apelo superior para competir com os sedãs sofisticados. Serão duasopções de transmissão, sendo uma manual de seis velocidades (Sport), e uma continuamente variável: (Sport, EX, EXL e Touring). O novo Civic também terá duas opções de motorização – 2.0 FlexOne, para as versões Sport, EX e EXL e 1.5 Turbo para a Touring.

Em todas as propostas, o Civic já oferece um pacote completo de equipamentos onde se destacam: ar-condicionado digital, freio de estacionamento eletrônico com função Brake-Hold, controle de cruzeiro, botão ECON de modo de condução econômico, vidros elétricos com função “um toque” para subida/descida em todas as posições, sistema de som com quatro alto-falantes, conexões bluetooth e USB e comandos no volante, câmera para manobras em ré, entre muitos outros. As versões com transmissão CVT trazem ainda aletas para trocas de marcha atrás do volante.

A segurança também é tratada como item de série já que o modelo tem objetivo de receber altas notas nos teste de impacto. Para isso, oferece em todas as versões airbags frontais, laterais e de cortina, controle de tração e estabilidade VSA (Vehicle Stability Assist), sistema de partida em aclive (HSA), sistema de vetorização de torque baseado em frenagem Agile Handling Assist (AHA), luz de frenagem de emergência (pisca de forma intermitente em frenagens emergenciais), além de freios ABS com distribuição eletrônica de frenagem (EBD), luzes de rodagem diurna (DRL) e lanternas traseiras em LED, faróis de neblina, sistema ISOFIX para fixação de cadeirinhas e aviso de esquecimento dos cintos dianteiros.