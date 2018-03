Preço do novo Ford Edge não é para qualquer um

Para quem busca potência, o carro tem nada mais do que um motor com V6 3.5 Duratec TiVCT, que entrega 284 cavalos. Conforto, segurança e tecnologia também aparecem como destaque.

A versão 2019 está aliada a tecnologias inovadoras como o Ford Power, um sistema exclusivo de partida sem chave, câmera frontal com visão 180°, piloto automático adaptativo com alerta de colisão e direção elétrica variável com sistema ativo de direção, que ajuda a ter uma direção mais precisa e um torque mais agressivo. O Edge conta ainda com com o SYNC® 3 um sistema multimídia exclusivo da Ford, que permite interação intuitiva com o veículo. Ele possui conectividade total com Android Auto e Apple Carplay, com AppLink, e Comandos de Voz.

Preço Ford Edge 2018 2019

Edge 3.5 V6 Titanium 4WD + teto solar + DVD (Aut) 2019 – R$ R$ 249.800

Exterior e Interior

Por dentro e por fora, o veículo traz a sofisticação do Edge em todos os detalhes. Vidros com isolamento acústicos garantem conforto ao dirigir, assim como os ajustes elétricos da posição do volante e dos bancos. Já as rodas de liga leve 20” e as luzes de posição em LED dão mais imponência ao visual do crossover.

Performance

Como dito anteriormente, o motor V6 3.5 Duratec TiVCT é um dos mais potentes da categoria, com reconhecimento em premiações internacionais. Sua performance se destaca com maior perfeição em conjunto com a transmissão automática de 6 velocidades e com o Paddle Shift, além da tração inteligente AWD e a direção elétrica variável com ajuste dinâmico da direção.

Segurança

Esse é um quesito que tem feito muita diferença na hora de comprar um carro. O consumidor busca cada vez mais informações sobre segurança e diversas tecnologias exclusivas estão presentes no Edge para garantir o que a montadora promete entregar. Além dos 8 airbags, os cintos de segurança laterais traseiros também inflam em caso de colisão. A câmera frontal com visão 180º permite o motorista atravessar um cruzamento sem muitos riscos. Já o sistema de permanência em faixa corrige a rota e alerta para não sair da trajetória, mas caso você queira mudar, o sistema de monitoramento de ponto cego, entra em ação.

Tecnologia

As tecnologias presentes no Edge lhe dão controle e conectividade total. Por meio do SYNC® 3 com tela de 8”, um sistema multimídia exclusivo da Ford, é possível interagir com o veículo. Ele possui conectividade total com Android Auto e Apple Carplay, com AppLink, e comandos de voz. O carro conta ainda com sistema de estacionamento automático, abertura inteligente do porta-malas com sensor de presença e sistema de DVD no encosto de cabeça dos bancos dianteiros, entre outros.

Ficha Técnica Ford Edge

Motor: 3.5

Transmissão: Automática com modo manual de 6 marchas

Aceleração (0 à 100km/h): 9.5 s

Velocidade Máxima (km/h): 180

Cilindrada (cm3): 3496

Potência (cv): 284

Torque (kgfm): 34,6

Freios: quatro freios à disco com quatro discos ventilados

Comprimento: 4792 mm

Largura: 1934 mm

Altura: 1744 mm

Distância entre eixos: 2850 mm

Peso: 2040 kg

Porta – Mala (L): 912

Direção: Elétrica

Tanque de Combustível: 70 L