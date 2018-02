Preço do novo Fiat Uno 2018 agrada

UNO DRIVE

“Drive” é a versão mais simples do novo Uno, mas nem por isso deixa o motorista com aquele gosto de “carro pelado”. Ela conta com todos os itens considerados essenciais nos dias de hoje e vários outros bem interessantes. Essa versão tem preço sugerido pela montadora de R$ 43.990,00 e é oferecido nas cores: branco, vermelho, preto, prata (metálica) e branco alaska (perolizada). O Uno Drive é oferecido com motor 1.0 de 3 cilindros.

Confira e lista de itens desta versão:

Alça de segurança dianteira para o passageiro

Alerta de limite de velocidade e manutenção

Ar Condicionado

Banco traseiro rebatível

Brake Light e ESS (sinalização de frenagem de emergência)

Cinto dianteiro com regulagem de altura

Console Central com porta-objetos e porta-copos

Tomada 12 volts

Direção Elétrica com função CITY

Travas elétricas e automáticas após 20 km/h

Vidros elétricos dianteiros

Volante com regulagem de altura

Sistema de partida a frio sem tanque auxiliar de gasolina

Airbag duplo e ABS

Indicador digital de troca de marchas e temperatura da água e nível do combustível

Limpador, lavador e desembaçador traseiro

Luzes de leitura dianteira com dimmer

Palhetas Flat Blade

Computador de bordo com Trip A, relógio e hodômetro (total e parcial)

Porta-malas com revestimento e ganchos de fixação

UNO WAY

É a versão “aventureira” do Fiat Uno. Embora esse apelo seja muito mais estético do que realmente em desempenho. O que difere essa versão da Drive e aplica um ar de “aventura” são os apliques em plástico preto nos para-lamas, lateral das portas e barra longitudinal no teto, além de uma altura um pouco mais elevada, essa sim uma mudança que pode influenciar em seu desempenho, ficando mais fácil passar por pequenos obstáculos. No interior também há algumas pequenas mudanças como detalhes na cor grafite nas maçanetas, saídas de ar e volante. o Uno Way é oferecido nas cores sólidas Preto, Vermelho e Branco. Nas cores metálicas Cinza, Prata e Verde. E na cor perolizada Branco Alaska. Conta com 2 versões de motorização: 1.0 e 1.3. Com câmbio manual e automático (GSR). O preço parte de R$ 45.990,00.

Todos os itens oferecidos na versão Drive estão presentes, porém a Way conta com alguns diferenciais:

Detalhe estético inferior cinza nos para-choques dianteiro e traseiro

Faixa horizontal no painel na cor grafite

Faróis com máscara negra

Frisos laterais das portas com inscrição Way

Grade dianteira texturizada com detalhes cinza

Lanternas traseiras com acabamento fumê

Moldura nas caixas de roda na cor cinza

Porta-luvas iluminado

UNO SPORTING

A versão esportiva do Uno traz vários atrativos tanto visualmente quanto no desempenho. O carro ganhou um visual bem moderno e arrojado com detalhes em vermelho na grade frontal e farol de neblina, adesivo lateral, lanternas fumês personalizadas, ponteira cromada dupla no escapamento no centro do carro. No interior os bancos tem costura em vermelho, teto preto, detalhes no volante e maçanetas vermelhas e painel texturizado. Mas o principal destaque é realmente o desempenho, com um motor de 1.3 e 4 cilindros, ele gera até 109 cv de potência. Com câmbio manual e automatizado (GSR). o Uno Sporting é oferecido nas cores sólidas Preto, Vermelho e Branco. Na cor metálica Prata e perolizada Branco Alaska. A versão Sporting tem preços a partir de R$ 52.390,00

Esta versão conta com alguns itens diferenciados das demais:

Chave canivete com telecomando (abertura e fechamento das portas e vidros elétricos) com Fiat code 2a geração das portas e vidros

Comando interno de abertura do porta-malas e da tampa do tanque de combustível

Detalhes internos na cor Vermelho Royal (Maçanetas, quadro de instrumentos, detalhe no volante)

Faixa horizontal no painel com tecnologia Soft Coating tema Spencer

Faixas laterais exclusivas com escrita Sporting

Faróis com máscara negra

Grade dianteira na cor preto brilhante com detalhes vermelhos

Lanternas traseiras com acabamento fumê

Maçanetas na cor do veículo

Minissaias laterais na cor do veículo

Moldura nas caixas de roda na cor preta

Parachoque dianteiro com detalhes vermelhos

Porta-luvas iluminado

Retrovisores externos e spoiler na tampa traseira na cor preto brilhante

Revestimento externo estético esportivo na coluna central

Revestimento interno da soleira das portas

Rodas de liga leve 15″ + Pneus “verde” 185/60 R15 com baixa resistência a rolagem

Sistema Start&Stop (desligamento/acionamento automático do motor)

Sobre-tapetes em carpete com inscrição Sporting

Spoiler na tampa traseira na cor preto brilhante

Suspensão com acerto esportivo

Todas as versões do Fiat Uno (Drive, Way e Sporting) contam ainda com pacotes de opcionais: KIT TECH e KIT CONFORT.

TESTE DRIVE UNO WAY 2018

Tivemos a oportunidade de fazer um teste drive no Fiat Uno Way, 2017/2018, motor 1.0.

Em comparação às versões anteriores o carro me surpreendeu em relação ao acabamento interno, materiais usados no painel, bancos, etc. Tudo me agradou. O carro é muito bonito!

Essa versão testada tem computador de bordo com várias informações que são mostradas numa tela de LCD bem bacana no painel de instrumentos, e comandos no volante.

Quanto ao comportamento do carro, me agradou muito o conforto ao dirigir. A direção elétrica é extremamente leve, e pode ficar ainda mais leve quando se aciona o botão “CITY” no console central. Essa função é recomendada apenas para manobras de estacionamento. A suspensão é bem macia, característica dos carros da Fiat, e uma dirigibilidade muito boa por conta da posição de dirigir que é alta. O carro tem um bom espaço interno e acabamento muito bonito.

O Uno Way 2018 tem um ótimo desempenho por conta do novo motor da Fiat chamado ‘FireFly’ que é extremamente econômico e tem um desempenho muito bom.

Dados Técnicos da família Uno