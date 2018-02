Preço do Fiat Cronos, recém-lançado, chama a atenção

São cinco versões com valores partindo de R$ 53.990 na versão 1.3 básica e chegando aos R$ 69.990 na configuração mais cara. Confira o que o carro traz em cada uma delas.

Básico 1.3 – R$ 53.990

O Cronos básico não conta com a central multimídia Uconnect Touch de 7 polegadas e a entrada USB traseira presentes no Drive. Mas vem de série com ar-condicionado, direção elétrica, vidros elétricos, dianteiros, trava elétrica, chave com telecomando, rádio com conexões Bluetooth e USB, computador de bordo, volante com comandos de rádio e telefone, display TFT de 3,5 polegadas e alta resolução no painel de instrumentos, pontos ISOFIX, sistema iTPMS de monitoramento da pressão dos pneus, ajuste de altura do banco do motorista, sistema ESS (sinalizador de frenagem de emergência), cintos de segurança de três pontos para todos os ocupantes traseiros, apoio de cabeça central traseiro, volante regulável em altura e outros.

Drive 1.3 – R$ 55.990

Essa versão aparece com apenas uma opção de motor, o reconhecido 1.3 Firefly de quatro cilindros, 109 cv e 14,2 kgfm de torque. Nele, o consumidor pode escolher entre o câmbio manual ou automatizado, ambos de cinco velocidades. De série configuram ar-condicionado, direção elétrica ajustável em altura, trio elétrico, central multimídia Uconnect de sete polegadas e monitoramento de pressão dos pneus. Rodas de liga leve aro 15, sensor de estacionamento, vidros elétricos traseiros, banco bipartido e alarme são oferecidos como opcionais.

Drive 1.3 GSR – R$ 60.990

A Drive 1.3 GSR traz todos os itens da versão anterior e é uma opção mais em conta do que o Precision 1.8. A evolução do conhecido Dualogic Plus é chamada de GSR, ou Gear Smart Ride, uma promessa de trocas inteligentes de marcha. Ao contrário da caixa automática da Aisin, o automatizado GSR não conta com alavanca de marchas, apenas tem botões para funções da transmissão no console, entre elas, Drive, Ré e Sport. Mudanças manuais são efetuadas apenas pelas borboletas no volante.

Mais completo do que o 1.3 manual, o carro conta com os controles eletrônicos de estabilidade e de tração, além de start-stop, capaz de desligar e religar o motor em paradas de trânsito, controle de velocidade de cruzeiro, luzes de ambiente na cabine, apoio de braço para o motorista, vidros elétricos traseiros e retrovisores com seta e tilt-down.

Precision 1.8 Manual — R$ 62.990

Tendo como diferencial o motor 1.8 E.torQ VIS, o carro alcança 139 cv e 19,3 kgfm com etanol. O câmbio manual tem cinco marchas, mas vale apena investir na caixa automática bem mais sofisticada e com seis velocidades. Entre os itens de série, o Precision 1.8 traz a mais que o 1.3 os faróis com leds diurnos, controle de cruzeiro, controles eletrônicos de estabilidade e de tração, assistente de saída em ladeiras (Hill Holder), vidros dianteiros e traseiros com acionamento elétrico por um toque, computador de bordo em tela de 3,5 polegadas, volante revestido em couro e uma segunda entrada USB para os passageiros do banco de trás.

Nessa verão ainda aparece como opcionais bancos forrados em couro ecológico, rodas de liga leve aro 16, ar-condicionado digital, quadro de instrumentos em tela TFT de sete polegadas, sensores de chuva e luz, chave presencial com partida do motor por botão e airbags laterais.

Precision 1.8 Automático – R$ 69.990

Com câmbio automático Aisin de seis marchas, com opções de trocas sequenciais na alavanca e também por meio de borboletas no volante, a versão Precision tem um preço justo se comparado ao que o carro traz. Porém, se o comprador optar por mais opcionais, o carro completão pode ultrapassar os R$ 84 mil. Nesse caso, vale a pena uma comparação com outros concorrentes.