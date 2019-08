Preço do botijão de gás reduz a partir desta segunda-feira, 5

A partir desta segunda-feira, 5, o preço do gás de cozinha vai cair. O Sindigás, Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Gás Liquefeito de Petróleo, informou na sexta-feira, 2, que a Petrobras reduziria o preço do GLP Residencial entre 6,5% e 12%, e do GLP Empresarial entre 11% e 17%, dependendo da localidade.