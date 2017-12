Preço da nova Honda CB Twister 2018 é ideal para o dia a dia

Preço da Twister 2018

A CB Twister versão 2018 traz como grande novidade as novas cores e grafismos na versão ABS (somente na Prata Metálico) e STD (Prata Metálico, Vermelho Perolizado e Azul Perolizado) além do melhor custo beneficio graças ao preço mantido para ambas às versões R$ 14.100,00 (STD) e R$ 15.640,00 (ABS).

Nova Honda CB Twister 2018

Equipada com o motor de 249,5 cm³, a Twister 2018 adota linhas de grafismos exclusivos. Disponível na versão ABS e STD, a nova cor Prata Metálico, mescla traços modernos e agressivos com toda robustez e esportividade que valorizam o porte (estilo naked), e também pela disposição do logotipo CB na carenagem e às rodas em Vermelho que recebem forte inspiração em modelos Honda de maior cilindrada. Na versão STD, haverá ainda às opções Vermelho Perolizado e Azul Perolizado.

Pioneira, é o único modelo em sua categoria com três anos de garantia, sem limite de quilometragem, com fornecimento gratuito de óleo em sete revisões. Produzida em Manaus (AM), seu motor permanece o monocilíndrico OHC (Over Head Camshaft) 4 válvulas, 4 tempos, com arrefecimento a ar, injeção de combustível PGM-Fi (Programmed Fuel Injection) e tecnologia bicombustível FlexOne. A potência é de 22,4 cv a 7.500 rpm quanto abastecido com gasolina e 22,6 cv a 7.500 rpm quanto abastecido com etanol. O torque é de 2,28 kgf.m a 6.000 rpm. A transmissão é de Seis marchas com engates precisos e suaves que priorizam a agilidade e melhor aproveitamento de potência, refletidos no baixo consumo de combustível e maior eficiência

Com capacidade para 16,5 litros, o tanque de combustível proporciona grande autonomia, além de dispor de semi-carenagens que seguem inspiração nas esportivas com linhas angulados. O painel de instrumentos do tipo “blackout” é totalmente digital e conta como tacômetro, velocímetro, hodômetro parcial e total, relógio marcador de nível de combustível, além de luzes de injeção, neutro, farol alto e sinalizadores. O farol dispõe de um conjunto óptico de grande visibilidade e iluminação noturna.

Desempenho e ergonomia

Concebido para ser um projeto que transmita uma experiência de pilotagem mais prazerosa e facilitada, a Twister apresenta um guidão com posicionamento mais elevado e largo, oferecendo total controle e conforto ao piloto, adicionados ao assento com formato altamente funcional. Em sua traseira, destaque para o design curto, estilo naked, em linhas compactas e funcionais para o garupa com alças de fácil acesso em alumínio.

O chassi é do tipo diamante, produzido em tubos de aço com dupla trave, mais resistentes e compactos. Com peso total de 137 kg na versão com ABS (135 kg sem ABS), o modelo apresenta ótima relação peso x potência (6,1). A suspensão dianteira possui garfo telescópico, com curso de 130 mm, de grande estabilidade e conforto. A traseira do tipo mono-amortecida traz exclusivo amortecedor com mola dupla de 35/108 mm de curso, que garante maior leveza e resultados únicos em segurança e absorção de impactos.

Os freios são a disco de 276 mm na dianteira e 220 mm na traseira, com versão disponível com sistema ABS, que evita a possibilidade de travamento das rodas e oferece maior segurança mesmo em situações de frenagens mais bruscas. As rodas de liga-leve com design exclusivo dispõem pneus radiais, que conferem um visual mais esportivo e uma performance superior em aderência e segurança para o piloto. Suas medidas são 110/70R-17 na dianteira e 140/70R-17 na traseira.