Preço da gasolina na Região Sudeste registra a segunda maior alta do País

O Rio de Janeiro segue liderando com as maiores médias tanto para a gasolina, quanto para o etanol. Os combustíveis foram comercializados nos postos fluminenses a R$ 6,628 e R$ 5,612, respectivamente. Ainda de acordo com a pesquisa, as variações de alta no Estados são as menores da região, em relação ao fechamento anterior, os números representam um aumento de 1,59% no preço médio da gasolina; e 2,77% do etanol, este último que só fica atrás do Espírito Santo.

Em São Paulo, o cenário foi o oposto para ambos os combustíveis. As bombas paulistas registraram o menor preço médio para a gasolina e o etanol, com o primeiro sendo comercializado a R$ 5,794 e o segundo a R$ 4,481. Quando comparados ao fechamento de agosto, os combustíveis sofreram acréscimo de 2,01% e 4,7% respectivamente.

“Apesar da gasolina ter registrado um cenário crescente na primeira quinzena de setembro, quando comparada à média de agosto e a relação 70/30, o combustível é a opção mais vantajosa para os motoristas que abastecem em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo”, aponta Douglas Pina, Head de Mercado Urbano da Edenred Brasil.

O diesel e o diesel S-10 foram encontrados com as maiores médias em Minas Gerais. Os combustíveis foram comercializados, respectivamente, a R$ 4,862 e R$ 4,926. Em contrapartida, São Paulo registrou o menor preço médio para ambos. O diesel comum foi vendido a R$ 4,666 nas bombas paulistas, já o tipo S-10 a R$ 4,717.

O IPTL é um índice de preços de combustíveis levantado com base nos abastecimentos realizados nos 21 mil postos credenciados da Ticket Log, que tem grande confiabilidade, por causa da quantidade de veículos administrados pela marca: 1 milhão ao todo, com uma média de oito transações por segundo.