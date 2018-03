Preço da gasolina hoje: de olho no combustível

Se analisarmos pelo lado de produção, o Brasil, com a Petrobrás, está no 13º lugar no ranking petroleiro.

Variação de preços

Isso por conta dos acontecimentos que ocorreram de dez anos para cá, quando uma comparação feita entre o ano de 2003 até os dias atuais, a média de volume de petróleo produzido passou de 3.4 milhões de barris para 4 milhões.

Nesse sentido o preço da gasolina hoje no Brasil assusta, seja pela inconstância nos aumentos ou pelas diferenças notadas no combustível vendido em países irmãos.

Outro aspecto está na questão, dentro do próprio território nacional, que ocorre em razão da venda diferenciada no preço pelos postos que tem bandeira conhecida – BR, Ipiranga, Shell etc, bandeira branca – sem nome, ou até por causa do contrabando cada vez mais constante.

Falar em reajuste no preço dos combustíveis, mexe com o consumidor sobremaneira a ponto de uma notícia de aumento nas refinarias ser o suficiente para impulsionar os proprietários de veículos se apressarem para completar o tanque se seu automóvel no posto mais próximo.

Explicações e fundamentos da estatal

O fato dos combustíveis apresentarem preço mais caro no Brasil do que lá fora, aborrece o consumidor final que recebe, como resposta da Petrobrás, uma resposta evasiva em que pondera como motivo dessa diferença as avaliações de política de preços de um país para outro, além de apontar como causa de valores apresentados, a determinação de seu principal controlador, o governo quando o assunto é fixação de preços.

A verdade é que toda postura econômica que a Petrobrás apresenta, depende de adequação entre si e o governo que estudam e chegam a um denominador sobre o preço da gasolina e demais combustíveis que serão administradas ao consumidor no sentido de não alarmar a economia e não prover a inconstância do preço apresentado na bomba, dando a aparência de que o valor é estável.

Dessa forma fica a sensação de que, mesmo com as variações no preço do barril de petróleo praticado no mercado internacional, o preço na bomba que chega ao consumidor final tem pouca alteração.

Apesar das variedades de apresentações e motivos dos preços da gasolina feitos pela Petrobrás, o preço pago pelo consumidor nas bombas brasileiras está sempre mais caro e, na relação entre fornecedor e distribuidor, acaba compensando importar gasolina, que comprar da Petrobrás.

Reajustes sem controle

Tantas foram as mudanças que a Petrobras adotou em sua política de preços que a oscilação dos valores de gasolina e diesel nas refinarias desde que a nova política começou tem percentuais assustadores e por isso resolveu apresentar um novo modelo de ajuste de preço.

A medida desse novo modelo de ajuste de preço objetiva promover alterações diárias e assim manter a competitividade frente às variações no mercado internacional. Foram dezenas alterações anunciadas pela Petrobrás nos valores de gasolina e diesel desde que a medida começou a vigorar.

Há tempos o preço da gasolina é mais alto no Brasil em relação à média internacional, se for considerado o valor nas refinarias, sem impostos. Justamente por conta dessa discrepância é que a Petrobrás estuda uma nova política de preços para os combustíveis.

Waze é um aliado

O aplicativo de GPS grátis Waze (conheça tudo sobre ele aqui) é um grane aliado para quem procura pelo combustível mais barato em sua região, seja gasolina, etanol e até GNV.

Dólar mostra suas influências

A moeda forte, o dólar, está interferindo diretamente no preço da gasolina hoje. Os motivos são óbvios em razão do consumo que acabou se tornando maior do que a produção interna produz.

A solução para garantir o abastecimento está na importação do combustível que é negociada em dólar.

Assim, as variações da moeda americana incidem no valor da bomba quando o dólar aumenta, ainda que seja em centavos. Em 2015, por exemplo o dólar mostrou alta de quase 93%, quando chegou aos R$ 3,948. No início do segundo semestre estabilizou em R$ 3,20 e até então continua nesse patamar.

Nesse sentido, o consumidor sente as diferenças no bolso e acaba assumindo a problemática da oscilação dos valores que ele tem de pagar pelo produto.

Impostos e carga tributária

Deixando de lado o petróleo para entender sua utilização, o Brasil possui um mercado automobilístico em constante expansão, apesar das taxas e dos impostos como IPI, ICMS e PIS/Cofins que somados, atingem percentuais assustadores.

Os números variam entre 48,2% a 54,8%. O problema está na comparação com a carga tributária de outros países, principalmente os desenvolvidos que chegam a 5% no Japão, contra 7,5% nos Estados Unidos.

Nesse sentido a Alemanha fica com 19%, uma das maiores e, por incrível que pareça, los hermanos argentinos assumem 21% de impostos sobre os veículos.

Ainda assim, a produção de automóveis vem mostrando recuperação e o mercado doméstico mostra desempenho satisfatório das exportações alcançando, no acumulado de 2017, um crescimento de 14,3%.

Vale lembrar que, além de todos os impostos inclusos no preço do carro, ainda existem aqueles que estão em serviços como abastecimento, peças, troca de pneu, amortecedores, entre outros.

Apesar de possuir uma produção quase suficiente para sua independência de consumo e uma cultura de cana de açúcar invejável, o Brasil tem a gasolina mais cara do mundo, quase 60% acima das cotações internacionais.

Do poço ao posto, conheça a composição do seu combustível

Absolutamente normal e conhecido, o procedimento é repassar ao consumidor todos os custos do revendedor, seja em qualquer segmento do mercado.

No caso do preço da gasolina e dos combustíveis de uma forma geral, funciona exatamente da mesma forma e o consumidor assume os custos de todo processo que vai do poço ao posto, ou postos de venda e, automaticamente ao motorista.

Estamos falando do mercado interno. Até chegar à bomba e ao motorista, o consumidor final, quatro partes se complementam. O primeiro ponto é o preço da gasolina que chega das refinarias para os distribuidores.

Duas questões envolvem especificamente a gasolina comprada que se divide primeiramente em pura e depois à gasolina misturada com etanol anidro. Tudo em acordo com a legislação vigente no que refere à proporção de um e outro e percentual controlado.

Daí para as distribuidoras que venderão aos postos que, por sua vez, estabelecerão o preço por litro a ser cobrado do consumidor.

De acordo com a Petrobras, a gasolina comum teve o preço pago pelos consumidores com a proporção de 28% por realização da Petrobras – incluindo custos e lucro.

Foram 29% de impostos estaduais, o ICMS – Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços, 16% impostos da União – Cofins, Cide, PIS/Pasep, 13% do etanol adicionado à gasolina e 14% destinados para distribuição e revenda.

As notícias de realização da Petrobras, de acordo com os relatórios da Companhia, variaram e ficaram em cerca de 29% e chegando a 31% em 2016.

Falando em diesel, a Petrobras fica com cerca de 49% do total que os consumidores pagam por litro nas bombas e15% se destina à distribuição e revenda, 6% custo do biodiesel, lembrando que cada litro de diesel recebe adição de 8% de biodiesel.

Para resumir todo esse emaranhado e falando em percentuais sobre a composição e destinação de impostos, num entendimento genérico, a distribuição e revenda fica com 16% e o etanol com aproximadamente 15 % do preço do produto.

Somado todas as fases estaduais são mais 28% de ICMS. CIDE PIS/PASEP e COFINS mais 10% só para a União e a realização da Petrobrás que se aproxima de 31%.

Os números são de confundir mesmo e até os mais respeitados institutos apontam algumas diferenças. A exemplo das afirmações repassadas pelo Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação – o IBPT, a carga tributária da gasolina no Brasil é de 56,09%, sendo 4,23% para o PIS, 19,53% Cofins e 25% ICMS.

Quanto ao caminho em si: o combustível sai da refinaria, vai à distribuidora que manda aos postos de combustível que irão formatar o preço do litro do combustível a ser cobrado do consumidor final.