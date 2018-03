Preço agrada e Montana é uma boa opção para quem busca um picape compacta

A principal novidade surge no investimento pesado feito em um pacote de itens de série. Dessa maneira, o carro oferece um ótimo custo benefício aos consumidores do mercado automobilístico nacional.

Preços e versões

A nova Montana 2018 é comercializada em duas versões e a diferença entre as duas está no pacote de itens de série, aonde a versão completa possui um acervo muito maior em comparação com a outra.

Nova Montana LS 1.4 EconoFlex R$ 49.090,00;

Nova Montana Sport 1.4 EconoFlex R$ 59.490,00.

O que mudou?

A linha 2018 da Montana chega às concessionárias com duas novas opções de cores para a carroceria, Vermelho Chili e Cinza Satin Steel. A picape ganha ainda saias laterais e computador de bordo em todas as configurações de acabamento e uma gama adicional de acessórios originais que possibilitam a customização do veículo de acordo com a necessidade do usuário.

Equipada com o motor 1.4 EconoFlex de elevada eficiência energética, a picape se destaca por compacta e a mais econômica do segmento, tanto no uso urbano como no rodoviário, de acordo com dados do Inmetro. Conforme dados do instituto, a Montana de entrada pode percorrer com um litro de gasolina 13,4 quilômetros na estrada e 11,7 quilômetros na cidade. Com etanol, são 9,2 quilômetros e 7,9 quilômetros, respectivamente. Já a aceleração de 0 a 100 km/h é feita em até 10,4s.

A capacidade de carga é outro diferencial. O modelo é capaz de carregar até 756 kg, 7% superior que as principais concorrentes.

De série a Montana 2018 vem equipada desde sua versão de entrada (LS) com direção hidráulica, protetor de caçamba, capota marítima, degrau lateral para o mais fácil acesso ao compartimento de carga, rodas aro 15, banco do motorista com ajuste de altura e sistema de luz “siga-me”, os faróis permanecem acesos por um período de tempo após travamento das portas.

Já o spoiler lateral na cor do veículo em conjunto com as demais peças aerodinâmicas na sob o assoalho ajudam a reduzir a resistência ao vento, o que colabora também para o silêncio a bordo.

Novos acessórios

Outra novidade da linha 2018 é a maior oferta de acessórios. Na lista, destacam-se as rodas de alumínio aro 16 com acabamento cinza grafite, o santo antônio tubular, os adesivos para capô e teto, as pedaleiras esportivas, o sensor de estacionamento traseiro, o suporte de bicicleta e o tapete de E.V.A. para caçamba, que ajuda a reduzir substancialmente a movimentação e o ruído de objetos transportados no compartimento de carga do veículo.

Estribo lateral tubular, bolsa organizadora multiuso, rede porta-objeto para o banco dianteiro porta óculos e CD Player com Bluetooth também estão disponíveis para customizar a picape da Chevrolet.

Forte em todos os aspectos

Embora compacta, a picape da Chevrolet tem uma caçamba, comprida e alta, capaz de transportar com segurança mesmo objetos grandes, como motocicletas.

Para preservar o assoalho, o modelo vem com protetor de caçamba, dez ganchos para amarração de cordas e o degrau side step, que facilita o acesso ao compartimento pela lateral. Já a tampa traseira possui trava antifurto com chave, enquanto o habitáculo da Montana utiliza-se do conceito MaxCab e comporta bagagens de mão na parte posterior dos bancos.

Existe ainda a versão Sport, pensada principalmente no consumidor que procura um automóvel versátil de dois lugares para o dia a dia e para o lazer.

Dimensões

Existem aqueles que antes de comprar uma picape se importam com o tamanho do veículo. Confira as dimensões da nova Montana 2018:

4,51 metros de comprimento;

1,70 metro de largura,

1,58 metro de altura;

2,66 m de distância entre-eixos;

756 litros ou 768 kg de carga na caçamba.