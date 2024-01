Pré candidato a prefeito de Caieiras, Gersinho renova esperança da população

Para acabar com o ‘disse-me-disse’, Gersinho Romero confirma sua pré-candidatura em 2024

Caieirense nato e apaixonado por Caieiras, Gersinho Romero, empresário experiente e de sucesso em Caieiras, decidiu entrar na política para dedicar à cidade, uma administração pública de qualidade, aplicando ações e estratégias que, assim como em suas empresas deram certo, auxiliariam para o desenvolvimento e qualidade de vida dos cidadãos e moradores da Cidade dos Pinheirais.

Foi assim que, no ano de 2000 foi eleito pela primeira vez como vereador por Caieiras e desenvolveu seu trabalho de 2001 e 2004 tendo sido o segundo vereador mais votado em seu segundo mandato em 2004. Aceitou ser vice prefeito de Roberto Hamamoto e assumiu a secretaria de obras naquele mandato, repetindo o feito na reeleição de Hamamoto.

Líder nato, e com bagagem suficiente para administrar Caieiras, disputou as eleições para prefeito e foi eleito, começando assim uma nova etapa para tornar Caieiras irreconhecível em 4 anos.

“Trabalhamos em todos os setores e deixamos um excelente alicerce para dar continuidade ao crescimento e desenvolvimento da cidade”, disse Gersinho.

Atual presidente do MDB, Romero se posiciona como um pré-candidato natural à prefeitura, trazendo uma nova onda de esperança e inovação.

“Estamos acertando as bases e temos muita coisa para mostrar, experiência para cumprir com os eleitores que acreditaram na gente tudo o que for prometido”, falou Gerson.

Apesar do grupo formado com personalidades políticas conhecidas, o que reúne mais condições é Gersinho, justamente por ser uma pessoa de ação e comprometimento, ter entregado para a Cidade dos Pinheirais a maior concentração de feitos já vista.

Dentre elas, uma melhora considerável na Saúde com entregas de várias UBSs em vários bairros, farmácias à disposição dos pacientes, e filas zeradas em exames.

Obras são várias, a do Ecoparque foi uma realização desde que era vereador.

“Demorei 16 anos para entregar algo que hoje as pessoas têm local para lazer.”

Falando em mobilidade, várias obras foram feitas e outras tantas faltando para terminar, foram bloqueadas pelo atual prefeito Lagoinha, apenas para fazer picuinha política, deixando a população prejudicada.

Gersinho sabe que irá enfrentar algumas questões políticas que irão trabalhar firme para tentar desestabilizar sua pré-candidatura. Contudo, seu maior suporte, sua esposa e família, correligionários e equipe de trabalho aliados aos seus eleitores e à cidade que conhecem e viram seu trabalho e empenho para zelar da cidade e da população, lhe darão as condições que precisa para enfrentar, de cabeça erguida os desafios que virão.

“Sei que Deus conhece meu coração e minhas intenções. A população caieirense também. Vou lutar com todas minhas forças e se Deus quiser e a população acreditar, chegaremos lá”, finalizou Gersinho.