Prazo para tirar título e regularizar pendências termina em 4 de maio

A data é limite também para o cidadão resolver pendências – como é o caso de transferência de domicílio eleitoral, ausência ou justificativa nas três últimas eleições.

Vale lembrar que para transferir o título, o eleitor deve morar no novo endereço há pelo menos três meses.

Neste ano, o primeiro turno ocorrerá em 2 de outubro, e o segundo previsto para dia 30 do mesmo mês. O voto é facultativo para a população de 16 e 17 anos e analfabetos.

Os pedidos podem ser feitos pelo sistema Título Net no site do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, que reúne todos os serviços ligados ao título, incluindo uma página com explicações das dúvidas mais frequentes.

Para tirar a primeira via, o cidadão precisa digitalizar os documentos e informar no site o estado onde mora. Depois, será necessário anexar um documento de identificação (frente e verso), uma selfie segurando o documento e o comprovante de residência atualizado.

Aqueles que precisam fazer alteração no cadastro eleitoral devem conferir primeiro a situação junto à Justiça Eleitoral. Em seguida, no sistema Título Net, o cidadão deve colocar as informações e documentos solicitados e acompanhar o pedido.

Também é possível consultar pendências na Justiça Eleitoral com o aplicativo e-Título. A ferramenta é usada como título eleitoral digital, substituindo o documento em papel no dia das eleições. O download é gratuito para qualquer plataforma (Android e iOS).