Prazo para renovação da CNH segue suspensa

Mesmo com possibilidade de realizar a renovação por aplicativo, em alguns casos o órgão de trânsito publicou ainda em março deste ano, uma deliberação ampliando e interrompendo os prazos de processos e de procedimentos dos órgãos do Sistema Nacional de Trânsito.

“Tivemos uma medida que interrompeu os prazos de vencimento da CNH desde o dia 29 de fevereiro por conta da decretação do estado de calamidade pública. Todos os Detrans das 27 Unidades da Federação ficaram com as atividades paralisadas. Os condutores não tinham condições de dar seguimento”, destacou Frederico de Moura Carneiro, durante participação na Live JR, da Record.

Sobre a volta dos prazos, ele disse acontecerá “gradativamente”. “Alguns Estados já estão normalizados, mas enquanto houver um Detran que não esteja 100% funcionando, não podemos revogar essa interrupção”, confirmou.

Para evitar correria quando tudo for normalizado, Carneiro orienta que os motoristas de Estados com o Detran já aberto procurem pela renovação o mais rápido possível. “A partir do momento em que a gente voltar para a regra normal, vai haver uma enxurrada de acessos aos órgãos de trânsito”, previu.