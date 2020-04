Prazo para pedir isenção de IPTU 2020 encerra no dia 30 de abril

De acordo com a prefeitura de Caieiras, para dar entrada no processo, o interessado deve apresentar os seguinte documentos:

– Carnê do IPTU 2020 (original)

– Escritura ou contrato do imóvel em nome do proprietário (todas as páginas)

– Detalhamento de crédito do INSS (retirar pelo site do INSS)

– Certidão de casamento

– Certidão de óbito, se for o caso

– CPF e RG

– Certidão de nascimento, caso seja solteiro

– CPF e RG ou certidão de nascimento de filho menor

Para poder solicitar a isenção é preciso se enquadrar nos seguintes requisitos:

– ser aposentado, pensionista ou receber os benefícios da Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS, como Pessoa Idosa ou com Deficiência;

– ter, como única renda mensal valor não superior a 03 (três) salários-mínimos vigentes mensais, na data do pedido;

– ser proprietário, possuidor ou titular do domínio útil e residir no imóvel objeto do pedido de isenção;

– a área do terreno não pode ser superior a quinhentos metros quadrados;

– não ser proprietário, possuidor ou titular do domínio útil de outro imóvel, além daquele cuja isenção se pretende.

Caso tenha sido declarado isento em anos anteriores, apresentar apenas o Extrato Atualizado do INSS.

Como o atendimento presencial está suspenso, o cidadão deve fazer a solicitação pelo e-mail: protocolo@caieiras.sp.gov.br. Também é possível pedir a isenção clicando aqui.

Para mais informações, entrar em contato com o Comitê Municipal de Prevenção ao COVID-19 pelos telefones: 4445-9234/9224.