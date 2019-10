Prazo para abater valor do IPVA com créditos da Nota Paulista vai até dia 31

Para ter direito ao desconto, o automóvel deve estar no mesmo nome do titular do CPF utilizado no sistema estadual de devolução de parte do ICMS, Imposto de Circulação de Mercadorias.

De acordo com a Secretaria Estadual da Fazenda e Planejamento, o mê de outubro é o único período do ano em que os consumidores paulistas podem aplicar o saldo no programa para o pagamento do IPVA. A transferência é feita pelo site Nota Fiscal Paulista (www.nfp.fazenda.sp.gov.br). Para acessar o sistema, é preciso informar o CPF e cadastrar uma senha.

O veículo deve estar no nome do usuário cadastrado no programa para que a opção de pagamento do IPVA com abatimento de crédito seja válida. O consumidor também poderá escolher quanto crédito deseja enviar para deduzir no imposto anual.