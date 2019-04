Prato de comida teria motivado crime contra menina de seis anos

Kauani desapareceu enquanto dormia na madrugada de quarta-feira, 17. Por volta das 2 horas, a mãe notou que a filha não estava no quarto e que a porta da frente da casa estava aberta. Segundo a polícia, o assassino frequentou a casa da criança e conviveu com a família enquanto ela era dada como desaparecida.

O delegado Francisco Wenceslau, do 2º Distrito Policial de Mongaguá, que cuida do caso afirmou que o homem deu respostas desconexas no interrogatório, sustentando a versão de que todos estavam em uma festa consumindo drogas quando começaram a brigar.

De acordo com a autoridade policial, a hipótese de crime sexual será confirmada após novos exames. Para ele, o homem confessou ter realmente matado a menina mas, por outro lado, negou que tenha a agredido sexualmente. A família, por sua vez, nega qualquer tipo de desentendimento.

Para o delegado, não há dúvidas de que houve homicídio e as imagens das câmeras de monitoramento documentam o que ele afirmou durante o interrogatório.