Praças em bairros de Franco da Rocha precisam de reparos

Nos dois locais, o abandono é notável e perdura anos. Mato alto, bancos quebrados, playground danificado, aparelhos de ginástica enferrujados e sujeira são alguns dos problemas reclamados por quem frequentava essas áreas e cobra providências.

No caso do Jardim Cruzeiro, segundo os moradores e comerciantes, a prefeitura chegou anunciar uma reforma, mas não deu início. “Tinha até uma placa aí, mas arrancaram. Agora prometem fazer a reforma de novo. Realmente precisa, mas vamos aguardar”, falou Fernando Silvestre.

Um pais que aguardava pela carona com o filho criticou a falta de zelo. “Poderia deixar ele brincar, mas nessa condição que está a praça é impossível”, declarou.

Espaço histórico da cidade, a praça na Vila Vera Cruz que concentra a famosa Cruz do Raul também está descuidada. “É uma pena, afinal trata-se de um local tradicional do município, mas que está abandonado. O mato alto impede e outros problemas devido a falta de manutenção impendem a utilização do parquinho e o encontro dos amigos na praça”, apontou Carla Albuquerque.

Em busca de esclarecimentos a assessoria de imprensa da prefeitura de Franco da Rocha foi procurada, mas não encaminhou resposta até o fechamento da edição.