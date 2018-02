Praça voltou a ser cobrada em área no Jardim Marcelino

Mais uma vez a reportagem foi acionada pelos moradores que viram em dezembro de 2017 o lançamento da pedra fundamental com nova promessa de construção da praça, até o momento sem qualquer movimento de máquinas ou serviços.

Com o terreno tomado por mato e voltando a receber descarte de entulho e móveis velhos, os cidadãos desconfiam que outra vez foram enganados. “Colocaram essa placa no terreno, mas obra mesmo não se vê. Há anos cobramos a instalação de uma praça. Desde 2012 pelo menos prometem, mas não cumprem”, falou Alexandre Alves.

A construção da praça é aguardada com expectativa por quem reside no bairro e não conta com uma área de lazer. “Seria muito legal mesmo que saísse do papel. Nós carecemos de um espaço assim para diversão e lazer em família. Sem contar que fica em frente uma escola municipal e quando está suja e com mato oferece perigo”, relatou Alcinda Gomes.

Por ficar entre dois bairros, a praça, depois de construída, vai atender quem mora no Jardim Marcelino e Vitória. “Esperamos que desta vez construam mesmo. Não fique apenas na promessa como ocorreu”, disse Jurandir Santos.

Para esclarecer sobre o assunto, o prefeito de Caieiras, Gerson Romero, foi procurado e explicou que o lançamento da pedra fundamental confirma que existe um projeto pronto para execução. Porém, por se tratar de uma obra que demanda verba do Governo Federal, a prefeitura aguarda a liberação desse recurso junto à Caixa Econômica para dar início aos trabalhos. Mas em entrevista os jornal Regional News ele garantiu que a obra sai esse ano. “Essa praça sai esse ano ainda”, prometeu o prefeito.