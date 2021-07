Praça e quadra estão abandonadas em Caieiras

A primeira situação de abandono envolve a histórica praça em frente a igreja São Francisco. O local está com bancos quebrados, suja, cheia de mato e servindo de criadouro de insetos e bichos. “É uma pena e bem triste ver essa pracinha do São Francisco que fas parte da história de Caieiras desse jeito”, postou uma integrante do Grupo Aqui Se Fala a Verdade, apelando para a atenção dos políticos.

Na mesma publicação, a pessoa fez um apelo pela limpeza e reforma e teve sua postagem apoiada por muitos seguidores.

Segundo outra internauta, foi feita um reforma, mas não terminaram. “Deixaram assim no rústico. Ficou horrível, empossa água. Se uma criança cair vai se ralar toda. Muito triste ver isso”, comentou, se referindo a obra realizada no local.

Na Vila Miraval, outro espaço que continua abandonado é a quadra na Rua Osasco. A área de lazer também apresenta problemas. O local já foi alvo de várias matérias do jornal Regional News com pedido de moradores cobrando melhorias. “A Vila Miraval te pede socorro”, apelou um cidadão em sua página na rede social, se referindo ao espaço e direcionando o pedido ao prefeito Lagoinha.

Nos comentários, outros seguidores confirmaram o problema que é reincidente e também cobraram a limpeza e manutenção do espaço.

A prefeitura de Caieiras foi procurada para se manifestar, mas não encaminhou resposta até o fechamento da edição. Fica o espaço aberto para futuras manifestações.